Elezioni comunali, anche il movimento “Vaccini Vogliamo la Verità” (3V) scende in campo: Samanta Favari candidata sindaco

Anche il movimento 3V (Vaccini Vogliamo la Verità) scende in campo in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno il 12 giugno. Candidata sindaco sarà Samanta Favari. Nata il 23 agosto 1973, Favari conferma l’inizio di questa nuova avventura dopo le battaglie di questi mesi durante la pandemia da Covid 19. Già perché il movimento 3V nasce proprio in questo contesto, anche se alla tornata elettorale gli attivisti si preparano ad ampliare il proprio ventaglio di proposte.

“Siamo nati nel gennaio 2019 dall’unione di intenti di associazioni, gruppi e comitati per il bene comune e per la libertà di scelta, le cui istanze sono state ignorate e tradite da una classe politica senza onore che ha oscurato la Costituzione della Repubblica Italiana e violentato i diritti inviolabili dell’uomo. Nessuno di noi aveva ambizioni politiche, ma ciascuno si è preso la responsabilità di agire per salvare i propri figli e la propria nazione dal baratro verso cui sta correndo” spiegano i referenti 3V sul sito ufficiale.

“La libertà di scelta terapeutica è stata la nostra prima battaglia. Non era che l’inizio. Oggi parliamo di economia, moneta, lavoro, ambiente, educazione, scuola, privacy, informazione e ricerca, perché se vogliamo un popolo in salute non possiamo trascurare nessun ambito della nostra società”.