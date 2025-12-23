Murelli (Lega): “Dalla manovra 2026 in arrivo 448 mila euro per quattro comuni del Piacentino”

Risorse concrete per quattro Comuni del territorio piacentino. Con la Legge di Bilancio 2026, che introduce un articolato pacchetto di misure a favore degli Enti locali, arrivano nel Piacentino circa 448 mila euro attraverso i fondi del ministero dell’Economia e delle finanze.

«La Manovra 2026 – commenta Elena Murelli, senatrice della Lega e capogruppo in Commissione Sanità, Lavoro e Affari sociali – segna un cambio di passo nel rapporto tra Stato ed Enti locali. Dopo anni di difficoltà, la Finanziaria evita nuovi tagli e mette a disposizione strumenti concreti per sostenere i Comuni, soprattutto quelli più piccoli. È il risultato dell’attenzione costante della Lega verso i territori».

La Finanziaria, oltre ai contributi diretti, prevede misure strutturali a sostegno della finanza locale, tra cui il mantenimento dei livelli di finanziamento agli Enti locali, una maggiore flessibilità nella gestione della spesa corrente, l’istituzione di un fondo per il rinnovo del contratto del personale degli enti locali, interventi per rafforzare la capacità di riscossione delle entrate locali e fondi dedicati a infrastrutture, sicurezza urbana, sociale, sport, cultura ed efficientamento energetico.

Questi i contributi che arriveranno nel Piacentino, erogati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio:

Comune di Ziano Piacentino: 88mila euro nel 2026 per il rafforzamento della sicurezza urbana;

Comune di Ferriere: 100mila euro nel 2026 e 2027 per la manutenzione ordinaria di strade e cimiteri;

Comune di Morfasso: 30mila euro nel 2026 e 2027 per la manutenzione ordinaria delle strade;

Comune di Ponte dell’Olio: 100mila euro nel 2027 per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione energetica del centro sportivo “Cementirossi”.

«È una Manovra – conclude Murelli – che rimette i Comuni al centro, rafforzando la capacità di intervento degli enti locali e sostenendo chi ogni giorno lavora per la salute e il benessere delle nostre comunità».

