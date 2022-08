Murelli e Pisani (Lega): “In arrivo 3,9 milioni di euro per la creazione di asili nido e scuole dell’infanzia”

Sono in arrivo 3,9 milioni di euro per far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia. Ne beneficeranno 3 comuni del nostro territorio, mentre 8 sono in riserva.

La presentazione delle richieste di contributo prevedeva la realizzazione di progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri

polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Per quanto riguarda la graduatoria per la realizzazione di asili nido a Piacenza e provincia sono stati ammessi i comuni di Rottofreno con il progetto da 1.387.084,00 € per la demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia e il Comune di Fiorenzuola D’Arda con il progetto da 1.300.000,00 € per la nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia.

Sono rimasti in riserva invece i progetti dei comuni di: Carpaneto Piacentino per 211.550,00 €; Vernasca per 40.000,00; Alta Val Tidone per 714.480,00; Caorso per 900.000 € e di Cadeo per 2 milioni di euro e tutti prevedevano la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti

A Piacenza città invece arriveranno 1.253.633,00 € per la demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia.

Rimangono invece in riserva in questa graduatoria dei poli per l’Infanzia i progetti dei Comuni di Cortemaggiore 3.950.220,00 € per la nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia; di Castelvetro P.no per 1 milione di euro e di Sarmato per 2 milioni di euro entrambi per l’ampliamento di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia

Ringraziamo il sottosegretario alla Scuola On. Rossano Sasso per l’impegno quotidiano profuso per i nostri bambini, così Elena Murelli e Pietro Pisani, parlamentari piacentini della Lega.