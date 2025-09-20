Piacenza – Imolese LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Il Piacenza è pronto a scendere in campo al “Garilli” per la terza giornata di campionato contro l’Imolese. Dopo l’amara sconfitta contro il Cittadella Vis Modena, gli uomini di Franzini vogliono tornare alla vittoria e per farlo servirà migliorare decisamente l’avvio di gara, che nelle prime due giornate di campionato non è mai stato eccelso da parte dei biancorossi.
Segui la diretta di Piacenza – Imolese su Radio Sound
La probabile formazione
Piacenza (4-3-3): Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Campagna, Taugourdeau, Poledri, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini.