Murelli (Lega): “Dalla Manovra 2026 sostegno concreto per la lotta contro le leucemie”

La Legge di Bilancio 2026 conferma l’attenzione verso il terzo settore e il mondo socio-sanitario, destinando risorse a realtà che operano quotidianamente al fianco dei pazienti. In questo quadro, all’APL ODV – Associazione piacentina per la cura e la lotta contro le leucemie sono assegnati 32mila euro per il 2026 e 20mila euro per il 2027.
«Ho voluto fortemente portare questo contributo sul territorio piacentino – dichiara la senatrice Elena Murelli – perché rappresenta un aiuto concreto ai pazienti oncoematologici e alle loro famiglie. La Manovra deve tradursi in strumenti reali di cura, assistenza e ricerca, capaci di migliorare la qualità della vita delle persone che affrontano percorsi di malattia complessi e delicati».
L’APL ODV svolge da anni un lavoro prezioso e continuo a fianco dei pazienti, grazie all’impegno di volontari, professionisti e sostenitori. Sotto la guida della presidente Laura Battaglia, l’associazione è diventata un punto di riferimento fondamentale per il territorio piacentino, capace di coniugare assistenza, supporto umano e sostegno concreto alla sanità pubblica, in stretta collaborazione con le strutture ospedaliere.
Le risorse stanziate serviranno per acquistare strumenti di ultima generazione per l’attività clinica quotidiana e per sostenere la ricerca scientifica, elemento centrale per il progresso terapeutico.
I fondi andranno a beneficio dell’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale di Piacenza e del Day hospital oncoematologico dell’ospedale di Fiorenzuola, realtà di eccellenza guidate dal professor Daniele Vallisa, direttore dell’Unità, e dalla dottoressa Elena Trabacchi. Il professor Vallisa è da anni punto di riferimento nazionale nel campo dell’ematologia, impegnato nello sviluppo di percorsi di cura innovativi, nella ricerca clinica e in un modello di sanità territoriale integrato con il terzo settore.
«È una Manovra – conclude Murelli – che rafforza la sanità territoriale e valorizza il lavoro straordinario delle associazioni e delle eccellenze sanitarie locali, sostenendo chi ogni giorno si prende cura dei pazienti e delle loro famiglie».