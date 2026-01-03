Addio al medico Claudio Cos, raccolta fondi per aiutare la sua famiglia

“Claudio Cos non era solo un collega: era un amico, una presenza leale, una persona di grande valore umano e professionale. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui”.

Per i familiari del medico anestesista piacentino, morto il 28 dicembre a 58 anni per un tumore, è partita una raccolta su GoFundMe.

“Claudio – scrive l’organizzatore, Nino Difrancesco – lascia una moglie, Denise, e un figlio piccolo, Noah, con cui viveva a Milano, dove lavorava. Questa raccolta fondi nasce dal desiderio concreto di non lasciare sola la sua famiglia in un momento così doloroso e difficile”.

“È un gesto di vicinanza, di responsabilità e di affetto – spiega – per aiutare Denise e Noah ad affrontare il futuro con un po’ di serenità in più”.

“È un modo per ricordare Claudio – continua – non solo con le parole, ma con un’azione concreta, nel segno della solidarietà che lui stesso ha sempre dimostrato agli altri”.

La campagna è arrivata a 13.300 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/claudio-cos

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy