Addio al medico Claudio Cos, raccolta fondi per aiutare la sua famiglia

“Claudio Cos non era solo un collega: era un amico, una presenza leale, una persona di grande valore umano e professionale. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui”.
Per i familiari del medico anestesista piacentino, morto il 28 dicembre a 58 anni per un tumore, è partita una raccolta su GoFundMe.
“Claudio – scrive l’organizzatore, Nino Difrancesco – lascia una moglie, Denise, e un figlio piccolo, Noah, con cui viveva a Milano, dove lavorava. Questa raccolta fondi nasce dal desiderio concreto di non lasciare sola la sua famiglia in un momento così doloroso e difficile”.
“È un gesto di vicinanza, di responsabilità e di affetto – spiega – per aiutare Denise e Noah ad affrontare il futuro con un po’ di serenità in più”.
“È un modo per ricordare Claudio – continua – non solo con le parole, ma con un’azione concreta, nel segno della solidarietà che lui stesso ha sempre dimostrato agli altri”.
La campagna è arrivata a 13.300 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/claudio-cos