Cambio al vertice dei vigili del fuoco, Vito Cristino nuovo comandante provinciale. Dadone passa a Cremona

Cambio al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza. A partire dal primo febbraio, il comandante Pier Nicola Dadone lascerà ufficialmente l’incarico per assumere la guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona.

Al suo posto subentrerà Vito Cristino, che assumerà la responsabilità del Comando provinciale di Piacenza con l’obiettivo di proseguire il lavoro svolto e di consolidare ulteriormente l’efficienza del servizio.

Cristino, 62 anni, proviene dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza, dove ha maturato una lunga esperienza nella gestione operativa e organizzativa del corpo. Il suo arrivo a Piacenza rappresenta quindi un nuovo capitolo per l’istituzione, che potrà contare sulla competenza e sulla professionalità di un comandante con un percorso consolidato all’interno dei Vigili del Fuoco.

