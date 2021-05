Il soprintendente Corrado Azzollini in visita alla Sezione Romana dei Musei di Palazzo Farnese

L’architetto Corrado Azzollini, soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, è stato stamani in visita alle sale della nuova Sezione Archeologica di Palazzo Farnese, accompagnato dall’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, dal direttore dei Musei Antonella Gigli, da Marco Podini, funzionario della Soprintendenza (Area patrimonio archeologico) e Micaela Bertuzzi, archeologa, appartenente all’associazione culturale Arti e Pensieri. Di fatto, i componenti del Comitato scientifico che ha curato il nuovo allestimento della Sezione Romana nella suggestiva collocazione in una parte dei sotterranei.

“Un museo molto interessante – ha commentato Azzollini – perché è stato realizzato in modo tale da tenere conto non solo della tipologia archeologica, per svelarsi al pubblico senza dare nulla di scontato da un punto di vista archeologico, storico e scientifico. Un museo che permette un approccio didattico molto qualificato e che sa essere divulgativo per lo spettatore, in grado di capire, grazie al giusto mix di multimedialità, un’epoca lontana con l’occhio dell’attualità, garantendo in tal modo al visitatore uno sguardo veloce, al tempo stesso ricco di profondità”.