In prefettura vertici dedicati al lavoro: “Rafforzare la cultura della sicurezza”

Nei giorni 11 e 14 maggio si sono tenute due riunioni ristrette presiedute dal Prefetto Daniela Lupo per un focus sul settore dell’edilizia e su quello dell’agricoltura, individuati nell’ambito nell’ambito della Conferenza provinciale permanente dello scorso 22 marzo unitamente a quelli della logistica e dell’artigianato/manifatturiero.

Agli incontri, in videoconferenza, hanno partecipato i rappresentanti degli Enti istituzionali preposti alle attività di vigilanza e controllo (ITL, INAIL, INPS e AUSL), delle Associazioni delle categorie economiche maggiormente interessate e i rappresentanti di categoria delle OO.SS. CGIL CISL UIL ed UGL.

I temi dell’edilizia e dell’agricoltura sono stati analizzati nella prospettiva territoriale, dove si è registrato che la situazione economica è piuttosto variegata ed articolata anche in base alla tipologia e grandezza della singola impresa, ma anche di individuazione di azioni preventive e di supporto volte a coadiuvare gli operatori economici nelle proprie attività per rafforzare la cultura della sicurezza, declinata in tutti i suoi aspetti: tutela dei lavoratori, delle aziende e, in generale, dell’economia.

In tale ottica si è convenuto di proseguire nelle attività di formazione ed informazione dirette alle aziende soprattutto meno strutturate e ai lavoratori, coinvolgendo gli enti bilaterali, i rappresentanti per la sicurezza territoriale (RLST) e con l’ausilio degli esperti degli Enti istituzionali preposti al controllo e alla vigilanza sia sui temi strettamente correlati all’infortunistica che a quelli più squisitamente lavoristici.