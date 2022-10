Musiche nuove a Piacenza, i concerti del 18 e 21 ottobre

Autunno all’insegna della grande musica con due serate di Musiche nuove a Piacenza, organizzate dall’Associazione Novecento con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano: si parte il 21 ottobre con il concerto gratuito di Blaine Leslie Reininger, fondatore dei Tuxedomoon, e si prosegue il 18 novembre con la reunion della leggendaria band Henry Cow, divenuta Henry Now.

21 ottobre ore 21.15 – Auditorium della Fondazione

(ingresso gratuito fino ad esaurimento posti)

Nell’Auditorium della Fondazione (via S. Eufemia, 13) arriva Blaine Leslie Reininger, co-fondatore dei leggendari Tuxedomoon, tornato in tour per promuovere il suo ultimo album “Wounds and Blessings” appena uscito. Lo spettacolo vede Blaine alla voce, chitarra e violino ripercorrere le tappe della sua blasonata carriera solistica e, naturalmente, alcuni dei brani più intesi dei suoi Tuxedomoon. La data piacentina è di particolare interesse, anche perché si tratta dell’unica in Italia. È annunciata la presenza del chitarrista Georgio Valentino, conosciuto come artista solista e per il suo recente lavoro con Crime and the City Solution.

Classe ’53, Reininger è cantante, compositore, musicista e polistrumentista americano della scena post-punk, new-wave and alternative pop. È conosciuto per essere stato membro dei Tuxedomoon dal 1977, cofondatore con Steven Brown, e più tardi per la sua carriera musicale e teatrale. I suoi legami con Piacenza sono iniziati nel 1981 con un concerto al Teatro Municipale dei Tuxedomoon e proseguiti con la collaborazione col compositore e musicista Pier Luigi Andreoni.

18 novembre ore 21.30 – Teatro President

(Biglietti già disponibili sul circuito Vivaticket e presso le rivendite autorizzate)

In novembre al Teatro President (via Manfredi, 30) il secondo concerto: il ritorno della leggendaria band avant-prog inglese Henry Cow, che si presenterà come Henry NOW. Henry Cow ha rappresentato uno dei vertici assoluti della musica alternativa degli anni 70. Un’esperienza che ha influenzato generazioni di musicisti e sulla quale si sono spese decine di tesi di laurea. Una miscela unica tra musica contemporanea, rock progressivo, jazz d’avanguardia e musica spontanea. John Greaves, Fred Frith, Chris Cutler e Tim Hodgkinson si ritrovano assieme decenni dopo per quella che non può essere solo una reunion, perché la ricerca instancabile e mai interrotta dei quattro leggendari musicisti non guarda al passato, ma si ritrova con la semantica accresciuta e arricchita da quaranta anni di esperienze personali. Ecco in prima data assoluta mondiale Henry Now!