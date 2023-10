Nasce a Piacenza “Youthopia”: “Progetto innovativo e inclusivo per i giovani”. Raccolta fondi per allestire lo spazio – AUDIO

Nasce a Piacenza “Youthopia”. Il progetto è stato presentato da Laboratorio di Strada ODV, in collaborazione con Educatori di Strada.

Youthopia è nato con l’obiettivo di promuovere il benessere – spiega Lorenzo De Carli a Radio Sound – lo sviluppo personale e l’empowerment dei giovani attraverso l’educazione, la creatività e l’inclusione sociale. Crediamo fermamente che fornire uno spazio dedicato e accogliente per i giovani possa contribuire in modo significativo alla loro crescita e al loro coinvolgimento positivo nella società. Vogliamo fornire un ambiente che stimoli la creatività e l’apprendimento dei giovani. Attraverso laboratori, attività aggregative, la relazione con gli educatori, vogliamo ispirare la curiosità e lo sviluppo delle loro abilità. Intendiamo promuovere l’inclusione sociale, dove ogni giovane si senta accettato e valorizzato. In questo ambiente, possono stabilire connessioni significative e costruire un senso di appartenenza alla comunità.



Importante anche la scelta del luogo

Uno spazio abbandonato, ma dove molti vedono l’abbandono noi vediamo un’opportunità. In questo caso è quella di poter creare in via Capra 14, in luogo gestito dalla Diocesi di Piacenza, qualcosa di bello per i giovani di Piacenza. Uno spazio libero dove i ragazzi dagli 11 ai 30 anni possono aggregarsi e svolgere attività.

Perché il nome Youthopia?

E’ difficile inventare nomi per spazi che poi rimangono. Abbiamo pensato di creare una parola nuova mettendo insieme alunni termini. La parola utopia fa pensare a qualcosa di bello ma irraggiungibile, mentre noi voglia creare una cosa reale. In particolare realizzare uno spazio di crescita, divertimento e apprendimento, dove la creatività e la socializzazione sono incoraggiate.

Per realizzare questo sogno serve il supporto dei cittadini

Youthopia è un progetto partecipativo. Crediamo che il cambiamento sociale sia possibile attraverso l’unione delle forze della nostra comunità. La raccolta fondi è il nostro mezzo per coinvolgere le persone e dimostrare quanto sia importante creare uno spazio innovativo per i giovani.

Per donare basta andare sul sito Idea Ginger e cercare “Youthopia”.Sostenendo la campagna di crowdfunding, il contributo servirà per: allestire lo spazio con arredi essenziali e

includere oggetti di aggregazione e animazione per favorire l’interazione. Inoltre per fornire strumenti elettronici per una vasta gamma di attività e coprire spese di restauro, modernizzazione e gestione.

Nasce a Piacenza “Youthopia”: AUDIO intervista



Laboratorio di Strada ODV

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, avvalendosi di volontari associati e professionisti psico-socio-educativi. Il nostro impegno è promuovere interventi e servizi sociali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Educatori di Strada è un team di professionisti dedicati all’educazione dei giovani nel loro contesto di vita. L’approccio psico-socio-educativo di prossimità che adottiamo mira a incontrare le persone nel territorio in cui vivono, in contesti informali e destrutturati.