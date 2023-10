Caos in una palazzina di via Don Minzoni: botte e urla, trovato anche un coltello insanguinato. L’ombra della spedizione punitiva, indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso per cercare di capire cosa sia accaduto in via Don Minzoni questa sera. Tutto lascerebbe pensare a una spedizione punitiva in piena regola. Ma andiamo con ordine. Intorno alle 20,30, alla centrale della polizia sono arrivate diverse segnalazioni da parte di alcuni residenti che avrebbero assistito a scene di violenza all’interno di una palazzina.

Secondo i racconti dei testimoni, un gruppo di cinque persone avrebbe parcheggiato la vettura, un’Audi di colore scuro, accanto a un condominio. A quel punto alcuni di loro sarebbero entrati nel palazzo e si sarebbero diretti all’interno dell’appartamento all’ultimo piano, affittato da un gruppo di ragazzi di origini straniere, pare nordafricani. Nell’appartamento, secondo i testimoni, si sarebbe scatenato il caos. Rumori di mobili infranti, urla, suoni chiaramente imputabili a colluttazioni.

Alcuni vicini di casa sostengono che un paio di aggressori avrebbero addirittura tentato di gettare dalla finestra un altro ragazzo. Ascoltando queste testimonianze, gli agenti si sono precipitati sul posto ma al loro arrivo non c’era più nessuno. Le condizioni dell’appartamento, però, confermerebbero le testimonianze: i poliziotti infatti avrebbero trovato mobili a soqquadro e tracce di sangue.

Non solo, in strada, a pochi metri dal condominio, gli agenti avrebbero trovato un coltello insanguinato. Anche in questo caso, le testimoniane troverebbero conferma nelle parole dei residenti: qualcuno, infatti, avrebbe notato un uomo lasciare la palazzina piegato e con le mani premute contro l’addome. Come detto, indagini sono in corso.