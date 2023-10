Volontariato in Onda, l’Associazione “Il Filo di…”: “Supporto e compagnia agli anziani” – AUDIO

L’Associazione “Il Filo di…” è stata la protagonista dell’ultima puntata di Volontariato in Onda, il programma quindicinale di Radio Sound realizzato in collaborazione con Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Rosi Laino, referente dell’Associazione “Il Filo di…”

Siamo nati il 20 ottobre del 2015 perché volevamo stare al fianco delle persone anziane che spesso si trovano lasciate un po’ da parte. Di fronte a una mia esperienza lavorativa abbiamo creato questo gruppo per offrire supporto e compagnia agli ospiti del centro residenziale Gardenia-Melograno di Borgonovo. Cerchiamo di farli vivere meglio, con un sorriso in più.

I volontari entrano nel Centro Residenziale per offrire una presenza amichevole agli ospiti, per ascoltarli, scambiare chiacchiere e sorrisi oltre che per organizzare momenti conviviali e di svago (gite, pranzi insieme, feste).

Avete presentato anche un vostro progetto all’interno della struttura alla presenza del Vescovo

Si, abbiamo creato una stanza con il nome scelto direttamente dagli ospiti della struttura “I piedi sotto il tavolo”. Un posto, già dal nome, dove si va a stare bene, composto da arredi del passato. In questa stanza gli anziani possono stare vicino ai loro familiari, anche più di uno. E’ un grande dono perché sappiamo quanta sofferenza c’è stata nel periodo della pandemia quando non si poteva entrare nella struttura. Stare mesi e mesi senza contatti con le famiglie è stata veramente una dura situazione.

Scopi sociali e Finalità dell’associazione

L’Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, si ispira ai principi della volontarietà e della solidarietà e li esprime negli ambiti della vita sociale.

Ha lo scopo di promuovere e favorire la presenza del volontariato all’interno delle strutture assistenziali attraverso lo svolgimento di attività di sostegno, di animazione e di aiuto.

Opera a titolo gratuito, al fine di assicurare una presenza amichevole accanto agli anziani, offrendo sostegno e dialogo, ad esclusione di mansioni professionali di competenza del

personale delle strutture.

Si propone, altresì, di realizzare il proprio scopo sociale al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile.



In armonia con i propri scopi sociali, l’Organizzazione di Volontariato si propone di:

a) promuovere attività ricreative, di animazione, socializzazione;

b) collaborare con il personale preposto nell’attività di

cura;

c) promuovere e sostenere le attività ausiliari nelle

strutture per anziani;

d) offrire un servizio ai residenti e/o utenti delle

strutture attuando anche eventuali programmi di recupero assegnati

dal personale.