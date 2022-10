Ex alunni e docenti del Gioia, nasce l’associazione GioiAlumni

Venerdì 21 ottobre, alle ore 16.30, GioiAlumni si presenterà alla città. La neonata associazione si propone, tra gli obiettivi, di fungere da “collettore” tra le generazioni che hanno frequentato l’istituto di viale Risorgimento, offrendo ai più giovani la possibilità di confrontarsi con rappresentanti di diverse professionalità e competenze. Un sito internet consentirà di mettere in comunicazione gli ex studenti e docenti, sparsi in tutto il mondo, così da offrire maggiori opportunità di orientamento, e comunicherà il programma di conferenze, incontri e seminari online.

Notevole spazio sarà poi dato alle iniziative in presenza (lezioni speciali, conferenze, tavole rotonde, visite guidate esclusive, viaggi…), con esperti dei settori umanistici e scientifici, mantenendo comunque un approccio teso alla più alta divulgazione. Venerdì 21 ottobre sarà possibile per tutti gli ex studenti e docenti del Classico, Scientifico e Linguistico tornare a visitare quegli spazi della scuola dove sono cresciuti e hanno trascorso anni importanti della loro vita, scoprendone i cambiamenti e le migliorie promossi negli ultimi decenni, e incontrarsi magari dopo tanti anni con ex-compagni e professori. Per l’occasione sarà anche possibile conoscere i dettagli dello statuo dell’associazione, la sua mission e procedere all’iscrizione.