Va bene essere baciati dalla fortuna e dalla natura, ma quel rigonfiamento nei pantaloni era obiettivamente esagerato. E cosi i poliziotti hanno deciso di approfondire la questione. La loro intuizione si è rivelata corretta: il soggetto, un 24enne albanese, nascondeva negli slip un involucro contenente 24 grammi di cocaina divisi in 118 dosi. E’ accaduto nella zona di via Manfredi alcune sere fa. Il 24enne è stato così arrestato e ora si trova in carcere.