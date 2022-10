Doppio colpo in due farmacie della città a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. I fatti sono accaduti questa notte. Stesso modus operandi in entrambi i casi: sia alla farmacia Rastelli che alla farmacia Sant’Antonio, entrambe collocate lungo la via Emilia Pavese, i ladri hanno forzato le saracinesche e sono entrati sottraendo il fondo cassa dai registratori. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini del caso.