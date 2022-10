Grave incidente a Cadeo, è accaduto ieri sera. Un uomo di 36 anni residente a Cremona stava viaggiando in sella alla propria moto lungo la via Emilia quando, per motivi da chiarire, si è scontrato contro una vettura, condotta da un uomo di 50 anni. L’impatto è stato molto violento e il centauro ha riportato gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il ferito al pronto soccorso di Piacenza. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri e i vigili del fuoco.