Nina Zilli conferma la gravidanza “spoilerata” nel programma di Fiorello – FOTO e VIDEO

Nina Zilli è incinta – La piacentina Annamaria Fraschetta, in arte Nina Zilli conferma la gravidanza “spoilerata” nel programma di Fiorello. E’ Incinta. Tanto tuonò che piovve, possiamo definire in questo modo la conclusione, comunque con toni sereni e ironici, legata alla sua maternità. Il lieto annuncio fu svelato, per sbaglio, dall’attore comico Biggio, nel corso del programma televisivo “Viva Rai 2”. In quell’occasione l’artista piacentina cantò la sigla del programma mattutino di successo del noto showman siciliano.

Nina Zilli incinta – L’annuncio ufficiale è comunque giunto da Instagram, dalla pagina ufficiale di Nina Zilli. La cantante, assieme al compagno il cantante Danti, dice ai fan: Amore c’è qualcosa che volevi dire?. “Sì, dopo aver fatto tutti gli accertamenti c’è qualcosa di importante che vorremmo dirvi… Biggio, ma va….(censura).

Nina Zilli incinta, conferma la gravidanza

Nelle note del video sul noto social c’è poi la spiegazione. Nonostante la simpatia per l’attore, rimane un po’ di rammarico per come sia uscita la notizia della gravidanza. La Zilli spiega che avrebbe voluto comunicarlo in un altro modo. Con la gioia di stupire chi la segue e di chi si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più.

L’ulteriore conferma arriva poi il 22 febbraio, durante l’ospitata nel programma Michelle Impossible & Friends dove Nina dice: “Abbiamo fame noi due“.

Danti

Il compagno dell’artista piacentina è un rapper e autore di brani diventato noto, i primi anni del 2000 con il gruppo Two Fingerz. Il talento, nato nel 1981, ha scritto diverse hit negli ultimi anni come “Tutto molto interessante” di Fabio Rovazzi. Inoltre ha avuto collaborazioni importanti con big del settore come Fabri Fibra.

Il testo del post

Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! 📸

Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi 😂

Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa(non lo sapeva ancora nessuno😢) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più.

E niente, ecco qui l’”annuncio” #spoiler in cui nè io nè @danti2f vi diciamo che diventeremo genitori!😝

#mamanina #daddydanti #3 is a #magic #number

E ADESSO RICOPRITECI DI AUGURI! 😝🫶🏼

(Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria)

Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto🙏🏼) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa 🙃😜

#medioevodigitale #respect #ridere #pregnancyannouncement #annunciogravidanza senza annuncio😅🙄 🤷🏽‍♀️ #reels #graziebiggio #dillotu #paparazzata #paparazzi

