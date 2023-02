Tragico incidente di Calendasco, si terranno sabato a San Nicolò i funerali di Sara

Tragico incidente di Calendasco, si terranno sabato mattina alle 11 nella chiesa di San Nicolò i funerali di Sara Tu, la 32enne deceduta nel terribile schianto avvenuto il 18 febbraio scorso lungo l’argine. La sua auto è andata a sbattere contro un manufatto in cemento a lato della carreggiata, prendendo fuoco, e per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Sara era molto amata a San Nicolò: considerato il mestiere che svolgeva, ovvero la farmacista, era molto conosciuta tra i suoi concittadini, tutti la ricordano come una persona estremamente piacevole, serena e sempre pronta a regalare un sorriso.