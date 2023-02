Domenica le primarie del Pd, urne aperte dalle 8 alle 20 per scegliere tra Bonaccini e Schlein

Il 26 febbraio si voterà per la scelta del prossimo segretario o della prossima segretaria del Partito Democratico. Gli elettori saranno chiamati a scegliere fra la deputata, già vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein e il presidente della regione Stefano Bonaccini.

Sia a Piacenza che in provincia le urne saranno aperte a tutti i maggiori di 16 anni residenti in Italia dalle ore 8 alle ore 20. In città si potrà votare nella Sede del PD di Via Roma 187, in via XXIV Maggio presso la camera del lavoro e in via Carella 10 nella sala del condominio Farnesiana.

Per il segretario dem provinciale Carlo Berra: “Le primarie saranno un passaggio fondamentale per la scelta del futuro del PD.” E ancora: “Entrambi i candidati incarnano i valori fondamentali del partito e sono convinto che chiunque uscirà vincitore sara capace di guidare il PD verso una nuova stagione politica“.

Dopo le consultazioni interne delle scorse settimane la scelta sul futuro del Partito Democratico passa dunque in mano ai cittadini.