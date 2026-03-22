Al Teatro Filodrammatici in scena “Non è stata la mano di Dio” in memoria di don Peppe Diana il 23 marzo

Anche in questa stagione prosegue la proficua esperienza della collaborazione tra Teatro Gioco Vita e Libera Piacenza per i progetti tra teatro ed educazione alla legalità, avviata ormai da diversi anni e che ha portato nel 2022 alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che ha tra gli obiettivi la promozione nelle scuole e sul territorio di progetti che attraverso le arti dello spettacolo promuovano i valori di legalità democratica, giustizia sociale e cittadinanza attiva, anche come occasione di aggregazione, socializzazione e crescita culturale con uno sguardo particolare agli studenti e ai giovani.

Lunedì 23 marzo nell’ambito delle iniziative per la giornata del 21 marzo, commemorazione delle vittime innocenti delle mafie, va in scena al Teatro Filodrammatici NON È STATA LA MANO DI DIO in memoria di don Peppe Diana del Teatro dei Cipis di Molfetta, di e con Corrado La Grasta, regia di Giulia Petruzzella, realizzato con il patrocinio del Comitato Don Peppe Diana, spettacolo vincitore del Festival “Voci dell’anima” di Rimini.

Per tutta la cittadinanza è stato organizzato un appuntamento alle ore 20.30, evento speciale nell’ambito del progetto “Le mafie sotto casa: Piacenza allo specchio” a cura di Comune di Piacenza – Assessorato alla cultura della memoria e della legalità e Libera. Per le scuole era già prevista una doppia recita alle ore 9 e alle ore 11 nel cartellone della Rassegna di Teatro scuola “Salt’in Banco” curata da Simona Rossi e organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Stagione per le scuole che negli anni ha sempre offerto con la sua programmazione varie proposte di teatro civile. Sono stati organizzati anche incontri collegati alla visione dello spettacolo nelle classi che ne hanno fatto richiesta, incontri curati dai volontari e dalle volontarie di Libera.

NON È STATA LA MANO DI DIO racconta le vicende che si svolgono attorno all’omicidio di don Peppe Diana. A raccontarlo è Beppe, un uomo della comunità di Casal di Principe, anche lui con la vita segnata da quel 19 marzo 1994. Beppe racconta il suo 19 marzo 1994 attraverso un viaggio nella memoria di quegli anni, attraverso la conoscenza di mani operose come quelle di don Pino Puglisi, di Oscar Romero e di don Tonino Bello. Il personaggio, caratterizzato dalla mutilazione della mano, avvenuta quel maledetto giorno, racconta l’impegno di don Peppe Diana nel contrasto alla camorra come “componente endemica” del territorio.

Lo spettacolo ha l’obiettivo di ricordare il martirio di don Peppe, di raccontarlo a chi non lo ha conosciuto per età o per provenienza geografica, portando alla luce, inoltre, la terribile macchia del fango posta in essere dalla camorra affinché l’impegno di don Peppe non divenisse un esempio per il popolo.

Teatro Filodrammatici di Piacenza (via Santa Franca 33)

Lunedì 23 marzo 2026 – ore 20.30

Lunedì 23 marzo 2026 – ore 9 e ore 11 (Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”)

Teatro dei Cipis

NON È STATA LA MANO DI DIO

In memoria di don Peppe Diana

di e con CORRADO LA GRASTA

regia GIULIA PETRUZZELLA

con il patrocinio del COMITATO DON PEPPE DIANA

INFORMAZIONI

TEATRO GIOCO VITA – Via San Siro, 9 – Piacenza Tel. 0523.315578 – info@teatrogiocovita.it – biglietteria@teatrogiocovita.it

(martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16)

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