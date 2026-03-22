Presentazione del volume fotografico “Il Canale della Fame” di Patrizio Maiavacca il 23 marzo

Nuovo appuntamento culturale del lunedì (23 marzo, ore 18) al PalabancaEventi di via Mazzini per iniziativa della Banca di Piacenza con la presentazione del volume fotografico “Il Canale della Fame” di Patrizio Maiavacca (edizioni 89books). L’opera sarà illustrata dall’autore in dialogo con Roberto Tagliaferri.
Il progetto fotografico che sta alla base del libro nasce dall’osservazione del Diversivo Est e del Diversivo Ovest, i canali artificiali costruiti negli Anni ’30 del secolo scorso per raccogliere l’acqua piovana che scende dalle colline a sud di Piacenza. La pubblicazione – con immagini in bianco e nero – documenta il cambiamento dell’ambiente circostante: nuovi quartieri, orti urbani, infrastrutture stradali, aree industriali, accanto a terreni incolti e degradati.
Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci prenotati e ai primi clienti prenotati, sarà riservato il volume (la cui stampa è stata resa possibile grazie al sostegno della Banca) fino ad esaurimento copie.Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).