Serie C – L’Italia Chef Piacenza espugna Ferrara 67-84

Vittoria esterna per l’Italia Chef Piacenza che espugna il Pala Aeffe di Ferrara con un netto 67-84 su 4 Torri al termine di una partita condotta nel punteggio praticamente per tutti i 40 minuti di gioco.
Inizio deciso per i padroni di casa che si portano sul 12-7 dopo i primi 4 minuti.
Il duo biancorosso Bassani-Livelli (15 punti in due) guida l’immediata risposta di Piacenza che alla fine del primo quarto conduce 20-26.
I rientranti, dai rispettivi infortuni, Guaccio e Galli tengono avanti l’Italia Chef ma è quando si accende Livelli che la partita vive il primo strappo importante.
I 22 punti della guardia biancorossa propiziano il parziale stordente degli ospiti sul finire del secondo quarto: si va all’intervallo lungo con Piacenza a +14 (33-47).
Al rientro dagli spogliatoi, Ferrara si rifà sotto portandosi a -10 (42-52) prima che altre due triple di Livelli ricaccino i padroni di casa a -16 (44-60 al 28’).
Nell’ultimo periodo sono ancora i tiri da tre, questa volta di Roljic (20 punti), a far volare l’Italia Chef fino al massimo vantaggio di +25 (57-82).
Ferrara alza definitivamente bandiera bianca arrendendosi col punteggio finale di 67-84.
Per Piacenza si tratta di una vittoria fondamentale per la corsa al quarto posto, al momento occupato in coabitazione con Molinella che sarà proprio la prossima avversaria nell’ultimo turno di campionato al Pala San Lazzaro, sabato 28 marzo, alle ore 18:30.
DESPAR 4 TORRI FERRARA – ITALIA CHEF PIACENZA 67-84
(20-26, 13-21, 14-16, 20-21)
Tabellini: Galli 4, Oukara, Pescatori, Roljic 20, Stella 6, Livelli 30, Massari 5, Bassani 9, Rigoni 10, Guaccio, Jovanovic ne, Pirolo ne.
All. Vencato, ass. all. Molinaroli