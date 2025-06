Notte Bianca a Fiorenzuola il 28 giugno, l’Assessore Minari: “Programma ricco e variegato grazie a importanti collaborazioni” – AUDIO

Notte Bianca a Fiorenzuola il 28 giugno. Torna una delle serate più attese dell’estate, un’ iniziativa promossa dal Comune di Fiorenzuola d’Arda in collaborazione con la locale associazione di commercianti “Vetrine in centro storico”; la cooperativa Fedro, promotrice del Festival Blues “Dal Mississippi al Po”; “HPI Events”, organizzatore della rassegna “Piazza Grande Tour”, ed il supporto organizzativo dell’intero tessuto commerciale e culturale cittadino.

L’evento coinvolgerà tutto il centro storico – e non solo – nel corso di un’intera giornata in cui Fiorenzuola d’Arda offrirà shopping di qualità; promozione delle tipicità enogastronomiche; spettacoli gratuiti e intrattenimento fino a tarda notte.

Notte Bianca a Fiorenzuola il 28 giugno: il programma

In occasione di questa giornata, l’Amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda ha deliberato una deroga straordinaria al divieto di saldi nei trenta giorni precedenti l’avvio della stagione estiva (prevista per il 5 luglio), offrendo così, sia agli esercenti del centro cittadino che ai clienti, un’importante occasione per approfittare di promozioni ed offerte esclusive. Già dalla mattinata, le vie principali della città ospiteranno pertanto negozi aperti e bancarelle, oltre a speciali momenti di animazione dedicati anche alle famiglie.

La serata poi diverrà il cuore della “Notte bianca”, animata in particolare da tre poli di spettacolo: in piazza Molinari, dalle 21.00, avrà luogo il concerto conclusivo nell’ambito del festival blues “Dal Mississippi al Po”, con l’esibizione di Francesco Piu – talentuoso bluesman contemporaneo – e della giovane formazione dei “Data Zero”. Alle 21.30, in piazza Caduti, spazio al celebre duo comico “I Panpers”, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, che nell’ambito della rassegna “Piazza Grande Tour” proporranno il loro spettacolo all’insegna dell’umorismo e delle gag, ad ingresso libero e rivolto a tutta la famiglia.

Per tutta la serata, piazza Marsala, piazza Molinari, via Liberazione e diverse altre zone del centro di Fiorenzuola saranno animate da spettacoli, artisti di strada e dj set: anche bar, locali e ristoranti parteciperanno all’evento offrendo menu speciali e particolari ambientazioni musicali. Oltre la mezzanotte, il campo sportivo “2” ospiterà inoltre l’”After Party” di Madnight, che proporrà con i suoi dj musica elettronica e dance: l’area ospiterà anche food truck e animazione sino a tarda notte.

Il programma completo della “Notte bianca” è disponibile sul sito www.fiorenzuolaeventi.it

“La Notte Bianca rappresenta una grande occasione per rilanciare la vocazione culturale e commerciale di Fiorenzuola”, hanno commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e l’Assessore comunale al commercio, Marcello Minari, ringraziando “l’associazione “Vetrine in Centro Storico”; la cooperativa Fedro; “HPI Events”; tutti gli artisti e le attività locali che hanno creduto nell’iniziativa, rendendo possibile un programma ricco e variegato. Fiorenzuola aspetta un grande pubblico per una notte di musica, spettacolo, buon cibo, offerte imperdibili e tanto divertimento”.

“La Notte Bianca rientra ormai tra gli eventi di Fiorenzuola più attesi”, ha aggiunto Elisabetta Milani, presidente dell’associazione “Vetrine in centro storico”. “L’associazione, con i suoi aderenti, partecipa attivamente al coordinamento di questo appuntamento che vede il suo inizio sin dal mattino con gli “Affari in Centro”, un assaggio delle super promozioni estive. La collaborazione attiva col Comune consente una programmazione mirata ad accogliere chi viene a scoprire l’offerta enogastronomica di questo territorio ricco di sapori, grazie ai ristoratori che aprono le loro porte ed escono in strada con i loro prodotti tipici, accompagnati da musica, intrattenimento nelle piazze e spazi per le famiglie con bambini”.

