Notte dei Musei il 13 maggio, apertura straordinaria alle mostre di XNL Piacenza

Sabato 13 maggio Fondazione di Piacenza e Vigevano aderisce a La Notte dei Musei con un’apertura serale straordinaria, dalle ore 21 alle 24, e come sempre a ingresso gratuito, delle mostre Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay. e Piacenza-Los Angeles. Libri d’arte e poesia dall’archivio di Michele Lombardelli allestite rispettivamente al piano terra e al primo piano del Centro dedicato alle arti contemporanee di via Santa Franca 36.

Durante al serata, alle ore 21.30 e alle ore 22.30, saranno inoltre proposte al pubblico due visite guidate gratuite alla scoperta delle esposizioni e del palazzo dedicato alle arti contemporanee.

LE MOSTRE

Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay è il progetto espositivo di Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg con cui le due artiste, che vivono e lavorano a Parigi, sono state invitate a riflettere sulla figura dell’artista russo-francese Sonia Delaunay e in modo particolare sull’avventura dell’Atelier Simultané, attivo dal 1923 al 1934. L’Atelier, un’estensione della casa-studio a Parigi in cui Sonia Delaunay viveva col marito Robert, fu un luogo di attrazione dell’ampia rete di relazioni intessute negli anni dalla coppia con poeti, musicisti, artisti tra i più significativi della loro generazione, unospazio di creazione e attività molteplici, in cui l’artista aveva messo a punto le sue riflessioni sulla natura unitaria e simultanea delle arti.

Lavorando su temi quali il tessuto e il corpo, la poesia e la voce, la parola e il gesto, il tempo e lo spazio, Angioletti e von Brandenburg hanno costruito insieme per XNL un’opera-mostra compostada un’avvolgente installazione in tessuto e da una serie di nuovi film (von Brandenburg) e un ampio progetto sonoro (Angioletti). Nella stanza che dà accesso alla galleria è allestita inoltre una camera del tempo che presenta una selezione di gouache di Sonia Delaunay e una serie di materiali legati alla poetica dell’artista.

Piacenza-Los Angeles. Libri d’arte e poesia (1991-2008) dall’archivio di Michele Lombardelli. presenta al pubblico le venticinque pubblicazioni di arte e poesia – e i rispettivi documenti, materiali preparatori, manoscritti originali, prove d’artista, fotografie, poster, cartoline, appunti e opere d’arte – legate all’avventura editoriale della casa editrice ML&NLF fondata tra Castelvetro Piacentino e Los Angeles nel 1991 dall’artista e musicista Michele Lombardelli e dal poeta Paul Vangelisti.

La vicenda porta l’attenzione a una tanto insolita quanto ricca rete di transiti che hanno visto artisti e poeti del Sud della California, come Martha Ronk, Dennis Phillips, Robert Crosson, John Baldessari, Guy Bennet o Standard Schaefer, intrecciare le loro passioni e sensibilità con una compagine di artisti e poeti legati alle ricerche della poesia visiva in Emilia-Romagna, come William Xerra, Emilio Villa, Aldo Tagliaferri.

Oltre ai materiali preparatori e ai libri, l’esposizione propone anche una selezione di opere degli artisti legati alla vicenda editoriale, inclusi una serie fotografica di Giovanna Silva e poi opere di William Xerra, Don Suggs, Carlo Berté, Courtney Gregg, Robert Crosson, Vincenzo Cabiati e altri.

XNL Piacenza è il centro dedicato allo sviluppo dei nuovi linguaggi della contemporaneità di proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Inaugurato nel 2020 e dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, XNL ha ripreso nel 2022 la propria attività offrendosi al pubblico come luogo in cui arte, cinema, teatro e musica trovino la propria collocazione all’interno del medesimo edificio. Missione dell’istituzione, di natura pubblica e territoriale, è quella legata alla trasmissione dei saperi. S’intende dar vita a un laboratorio di innovazione culturale in cui, oltre all’esposizione e alla fruizione delle arti, si realizzi attività di ricerca e di produzione di contenuti estetici.

XNL Piacenza è organizzato in tre sezioni.

XNL Arte –Direzione artistica di Paola Nicolin:il Programma dedicato ai progetti espositivi e al dialogo tra arte e educazione.

XNL Cinema e Teatro– Direzione artistica di Paola Pedrazzini:XNL ospita il progetto Bottega XNL di alta formazione cinematografica e teatrale di Fondazione Fare Cinema e del Festival di Teatro Antico di Veleia.

XNL Musica – Direzione artistica di Maria Grazia Petrali:XNL Piacenza ospiterà, a breve, il Dipartimento di Musica elettronica e Jazz del Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza.