“L’Ora di cinema” a XNL, studenti entusiasti e folto pubblico: la prima edizione è un successo

Studenti prima timidi e silenziosi che si alzano in piedi per intervenire e porre domande, ragazzi solitamente irrequieti che per circa due ore non muovono un muscolo, addirittura giovani che riescono a superare la balbuzie pur di fare domande e partecipare. Sono alcuni dei “miracoli accaduti durante la rassegna “L’Ora di Cinema”, organizzata a XNL da Paola Pedrazzini. Gli studenti delle scuole superiori piacentine hanno avuto la possibilità di incontrare registi del calibro di Leonardo Di Costanzo, Giorgio Diritti, Marco Bellocchio, critici come Dario Viganò.

Hanno guardato capolavori del cinema e si sono confrontati su temi spinosi come carcere, religione, come l’omicidio di Aldo Moro. Ed è stata un’esperienza di successo. Successo anche alle serate che sistematicamente anticipavano questi incontri, serate aperte al pubblico e gremite di pubblico. Insomma, verrebbe da dire che l’accoppiata Paola Pedrazzini – Fondazione di Piacenza e Vigevano funziona, eccome. Oggi Pedrazzini e il presidente della Fondazione, Roberto Reggi, hanno voluto incontrare i docenti e i dirigenti scolastici che hanno scelto di partecipare al progetto.