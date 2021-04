Gli Juniores pedaleranno in terra piemontese, mentre Esordienti e Allievi correranno nella manifestazione bresciana

Piemonte e Lombardia caratterizzeranno la domenica di corse dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, con il sodalizio di Sarezzo (Brescia) protagonista su due fronti. In mattinata, gli Juniores – reduci dalla bella prova alla Coppa Dondeo a Cremona – saranno di scena in un’altra classica, la Novara-Suno giunta alla 31esima edizione e valida anche come ottavo Memorial Tosi. Alle 9,30 la bandiera a scacchi con 106 chilometri da percorrere con arrivo (nonché partenza) a Suno.

Dieci le “frecce” al via per la formazione bresciana, domenica scorsa al completo e che ora deve rinunciare a Luca Franzosi, caduto alla Dondeo. Così, ad attaccare il numero saranno Sergio Zanolini, Daniele Anselmi, Lorenzo Ghirardi (quinto domenica scorsa), Michael Vanni, Daniel Trebbi, Gabriele Casalini, Mirko Bozzola, Andrea Bono e Andrea e Nicola Cocca.

Per gli Allievi e gli Esordienti, invece, il teatro di gara sarà la località bresciana di Camignone. Al mattino (partenza 9,30, con 55 chilometri e 600 metri) spazio agli Allievi con il Trofeo Zinelli, mentre al pomeriggio toccherà agli Esordienti (primo e secondo anno) nel Trofeo Valloncini. La formazione Allievi schiererà Mirko Coloberti, Massimo Fusi, Alessandro Barbieri, Federico Facchini, Luca Mora, Manuel Franzoni e Kevin Canniello. Per gli Esordienti, invece, in gara i primi anni Matteo Mori, Alessandro Marzocchi, Filippo Maestri e Tommaso Petrillo e i secondi anni Carlo Zanetti, Ermando Boci, Manuel Quaresmini, Alberto Bocchio e Francesco Baruzzi.