Nuoto – Bronzo per Carini agli Assoluti nei 100 farfalla. In evidenza anche Cornelli

Ottimi risultati per la Vittorino da Feltre ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta (25 m.), conclusisi ieri a Riccione dopo tre intense giornate di gare. Pur partecipando con due soli atleti, infatti, la società biancorossa del Presidente Gianluigi Tedesco è riuscita a mettersi in evidenza con prestazioni decisamente positive, e una medaglia di bronzo che va a impreziosire ulteriormente la già ricca bacheca sportiva biancorossa.

Giacomo Carini a medaglia

Medaglia di bronzo che si è infilato al collo Giacomo Carini, pluricampione piacentino tesserato anche per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle che si è distinto, in particolare, nella gara dei 100 farfalla, specialità a cui il nuotatore biancorosso ha iniziato a dedicarsi da qualche tempo con maggiore energie rispetto alla tradizionale gara dei 200 farfalla, in cui ha sempre raccolto i risultati più prestigiosi.

Proprio nei 100 farfalla, infatti, Carini si è classificato al terzo posto finale conquistando il bronzo grazie all’ottimo crono di 50”,90, suo nuovo primato personale sulla distanza (23”,69 il passaggio ai 50 metri); terzo posto alle spalle dell’amico-rivale Federico Burdisso, argento in 50”,30, e di Simone Stefanì, oro in 49”,93.

Bronzo che Carini avrebbe anche potuto bissare nella gara dei 200 farfalla, conclusa al quarto posto con la platonica medaglia di legno con il tempo di 1’53”,49, a soli otto decimi di secondo dal terzo gradino del podio.

In evidenza anche Giovanni Cornelli

Oltre a Giacomo Carini, con i colori biancorossi della Vittorino da Feltre agli Italiani in vasca corta di Riccione si è messo in evidenza anche Giovanni Cornelli, giovanissimo nuotatore piacentino alla sua prima esperienza agli Assoluti dopo gli ottimi risultati conquistati negli ultimi anni ai tricolori di categoria. Il sedicenne della Vittorino si è cimentato nella gara dei 200 dorso concludendo al ventottesimo posto finale con un ottimo riscontro cronometrico: 2’00”,45, tempo che ha permesso a Cornelli di migliorare il proprio primato personale di oltre un secondo.

