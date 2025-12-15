Judo – Thomas Sassi è medaglia di bronzo agli Assoluti 2025

Il campione piacentino Thomas Sassi, appena diciottenne, chiude il 2025 con una prestigiosa e importantissima medaglia di bronzo agli Assoluti di Judo, svoltisi lo scorso fine settimana al Palafijlkam di Roma.

La gara degli Assoluti rappresenta l’evento di judo più importante in Italia, aperto anche agli atleti dei Gruppi Sportivi Militari e ai judoka professionisti fino ai 36 anni.

Il percorso di Thomas è iniziato subito in salita: ha infatti perso il primo incontro a soli otto secondi dal termine per una leggerezza, nonostante fosse in vantaggio. Da quel momento, però, ha saputo reagire con grande carattere, vincendo tutti gli incontri successivi e riuscendo così ad approdare alla finale per la medaglia di bronzo.

Nel corso dell’intera competizione ha dimostrato una superiorità tecnica eclatante. Sebbene il bronzo agli Assoluti rappresenti un risultato eccezionale, Thomas ambiva legittimamente al gradino più alto del podio.

Complimenti a Thomas Sassi da parte di tutti gli atleti e dirigenti del Judo Shiai Piacenza e dai vertici del judo italiano.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy