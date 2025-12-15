Judo – Thomas Sassi è medaglia di bronzo agli Assoluti 2025

Il campione piacentino Thomas Sassi, appena diciottenne, chiude il 2025 con una prestigiosa e importantissima medaglia di bronzo agli Assoluti di Judo, svoltisi lo scorso fine settimana al Palafijlkam di Roma.
La gara degli Assoluti rappresenta l’evento di judo più importante in Italia, aperto anche agli atleti dei Gruppi Sportivi Militari e ai judoka professionisti fino ai 36 anni.
Il percorso di Thomas è iniziato subito in salita: ha infatti perso il primo incontro a soli otto secondi dal termine per una leggerezza, nonostante fosse in vantaggio. Da quel momento, però, ha saputo reagire con grande carattere, vincendo tutti gli incontri successivi e riuscendo così ad approdare alla finale per la medaglia di bronzo.
Nel corso dell’intera competizione ha dimostrato una superiorità tecnica eclatante. Sebbene il bronzo agli Assoluti rappresenti un risultato eccezionale, Thomas ambiva legittimamente al gradino più alto del podio.
Complimenti a Thomas Sassi da parte di tutti gli atleti e dirigenti del Judo Shiai Piacenza e dai vertici del judo italiano.