Alla corte dei Farnese: arte e musica nel Seicento barocco. Concerto il 17 dicembre per “Piacenza e i suoi cavalli”

“Alla corte dei Farnese: arte e musica nel Seicento barocco”, questo il tema del concerto, a cura degli Amici della lirica, che si terrà mercoledì 17 dicembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, evento collaterale alla mostra “Piacenza e i suoi cavalli”, a cura della Banca di Piacenza e che si inserisce quindi nelle celebrazioni per i 400 anni dei Cavalli del Mochi, simbolo identitario della città e capolavoro assoluto dell’arte italiana del primo Seicento.
La scelta della musica barocca – con pagine di Vivaldi, Bach e Pachelbel – dialogherà idealmente con le celebri statue equestri di Francesco Mochi, commissionate da Ranuccio I Farnese.
Il dinamismo dei cavalli in arcione, la loro potenza trattenuta e il senso di slancio che caratterizzano le opere del Mochi trovano un naturale corrispettivo nei ritmi incalzanti, nei contrasti e nella vitalità della musica barocca. Il compito di trasportare il pubblico nell’intensità espressiva di questo repertorio sarà affidato ai Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana, nelle loro prime parti: Cesare Carretta, violino I, Antonio Lubiani, violino II, Sohma Tamami, viola, e Claudio Giacomazzi, violoncello.
Posti limitati: ingresso libero con prenotazione e precedenza a Soci e Clienti della Banca (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).
Per l’occasione la mostra resterà eccezionalmente aperta fino alle 20.