Nuoto – Cinque ori e due bronzi per la Vittorino da Feltre ai Regionali: Cornelli e Barbazza sugli scudi

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione della Vittorino da Feltre alla prima parte dei Campionati regionali lombardi di categoria di nuoto, svoltisi nei giorni scorsi a Milano (gare femminili) e a Monza (gare maschili). Un bilancio in cui spiccano cinque medaglie d’oro e due di bronzo, tutte conquistate da Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009) e da Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010), ma anche ottimi riscontri cronometrici fatti segnare dai vari atleti scesi in vasca ai regionali.

Tripletta per Cornelli

Tripletta d’oro per Giovanni Cornelli, salito sul primo gradino del podio nei 100 dorso (58”,11 il suo crono), nei 200 dorso (2’03”,25) e nei 200 stile libero (1’55”,85); per Cornelli anche la medaglia di bronzo conquistata nella gara dei 400 misti (4’42”,02) e la qualificazione, grazie agli ottimi tempi fatti segnare, ai prossimi Campionati italiani (Criteria).

Barbazza fa doppietta

Doppietta d’oro, invece, per Alessandro Barbazza, vincitore dei 100 dorso (1’00”,32) e dei 200 dorso (2’11”,35), ma anche in grado di conquistare il bronzo nei 200 misti (2’16”,01) e il pass in tutte e tre le gare per i Criteria nazionali. Per Barbazza anche il settimo posto nei 200 stile libero (2’03”,62) e nei 400 misti (4’58”,34).

Gli altri risultati

Decimo posto finale, invece, per Federico Pozzi (Ragazzi 2008) nei 100 rana (1’07”,63), ventesimo posto per Raffaele Noè (Ragazzi 2009) nei 50 stile libero (26”,09), ventunesimo per Leonardo capoluoghi nei 100 dorso (1’02”,09) e dodicesimo nei 100 dorso (1’03”,15) per Riccardo Bertolini (Ragazzi 2009), successivamente classificatosi quattordicesimo nei 200 dorso (2’17”,03).

Nelle gare femminili le atlete della Vittorino da Feltre sono scese in vasca nelle categorie Junior e Cadette e Ragazze. Letizia Brambilla (Junior 2008) si è classificata ottava nei 200 misti (2’27”,84), nona nei 400 misti (5’13”,50) e sedicesima nei 100 rana (1’16”,99). Ludovica Bonini (Cadette) ha chiuso al sedicesimo posto i 100 rana (1’15”,33), Giulia Chiappini (Junior 2009) al diciottesimo posto i 100 rana (1’17”,82), Ilaria Boiardi (Ragazze 2011) al tredicesimo posto i 50 stile libero (29”,35), mentre Giulia Ghidoni (Junior 2009) si è classificata ventunesima nei 50 stole libero (28”,35).

Il prossimo fine settimana i nuotatori della Vittorino da Feltre torneranno nuovamente in vasca a sede invertite (gare maschili a Milano e quelle femminili a Monza), per la seconda e conclusiva parte dei Campionati regionali lombardi.