Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio aspetta Soliera per ritornare alla vittoria

Lasciata alle spalle la sconfitta al tiebreak a Modena contro il San Damaso, la Pallavolo San Giorgio capolista del girone E nel turno prepasquale aspetta l’ostica Soliera

Nonostante la decima posizione in classifica con 24 punti frutto di 7 vittorie e 12 sconfitte, Soliera non è un avversario da sottovalutare come spiega coach Matteo Capra.

“Avversario temibile che già ci aveva fatto soffrire all’andata. Considerando che Soliera è una squadra che ha tolto punti alle nostre dirette concorrenti, non è una partita da sottovalutare. Con l appropinquarsi della fase terminale del campionato lo stress aumenta e le partite risultano decisive per tutti. Dovremo essere bravi a sfruttare il fattore campo”.

Il team modenese nell’ultimo periodo ha sconfitta in trasferta la Pallavolo Alsenese ed in casa Cerea, anche se nelle ultime quattro gare ha subito altrettante sconfitte conquistando un solo punto. Dunque un avversaria che dovrà assolutamente non essere sottovalutata da Tonini e compagne per conservare il primo posto della classifica in attesa del ‘tour de force’ del mese di aprile che prenderà il via dopo la sosta pasquale.

L’unico precedente giocato in B2 è stato vinto dalla Pallavolo San Giorgio lo scorso 18 novembre per 3-0. Dirigeranno Mattia Vincenzo Massone e Riccardo Barbarani, fischio d’inizio ore 18.

Classifica

Pall. San Giorgio 44 punti; Pall. Alsenese, San Damaso 42; Cerea 41; Volley Davis 2c 35; Galaxy Volley 33; Piadena 30; Moma Anderlini 27; Soliera 24; Mirandola 19; Top Volley 15; Viadana 9; Spakka Volley 1.

Serie D – Il Volley SangioPode sfida la capolista Circolo Minerva

Il Volley SangioPode è obbligata a ritornare alla vittoria per difendere il secondo posto in classifica, unico per accedere ai playoff promozione, dalle dirette rivali, Montebello, Rm Volley, Sport Club Parma e Fortlan Dibi e dovrà farlo superando la capolista Circolo Minerva.

La formazione parmense, nonostante la sconfitta interna contro l’Rm Volley, la prima stagionale dopo ben diciassette vittoria consecutive , è stata promossa in serie C grazie alla battuta d’arresto del Volley SangioPode nel derby sul campo del Piace Volley.

Appuntamento questa sera, venerdì 22 marzo, ore 21 presso il palazzetto dello Sport di San Giorgio Piacentino, in viale Repubblica.

Classifica

Circolo Minerva 48 punti; Volley SangioPode 36; Montebello 35; Rm Volley, Sport Club Parma 34; Fortlan Dibi 33; Vaneton Limpia 29; L’Arena 21; Oasi Energy Noceto 17; Pol. Coop Parma, Molto Pizza Piace Volley 16; Rpf 3.