Nuoto, Giacomo Carini da sballo! È campione italiano nei 200 farfalla

Finale d’anno da incorniciare per Giacomo Carini. Il forte nuotatore piacentino – tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo Nuoto Fiamme Gialle – si è infatti laureato, a Riccione, campione italiano assoluto in vasca corta dei 200 farfalla.

Per Carini si tratta del primo titolo assoluto in vasca corta, specialità in cui ai tricolori si era finora classificato per due volte al secondo posto. Due, invece, i titoli italiani assoluti, sempre nei 200 farfalla, conquistati in passato dal nuotatore piacentino nelle gare in vasca da cinquanta metri. Il primo nel 2016 e il secondo nel 2017.

Il racconto

Carini, reduce dal nono posto finale conquistato tre settimane fa ai campionati europei in vasca corta, andati in scena all’Acquatic Palace di Kazan, in Russia, ha dominato la scena della terza batteria – quella caratterizzata dai migliori tempi di qualifica – staccando subito gli avversari più accreditati.

25”,73 ai cinquanta metri, 54”,76 a metà gara, ancora primo ai centocinquanta metri con 1’24”,63 e vittorioso tocco finale, nonostante il recupero di Filippo Berlincioni (Canottieri Aniene). Un crono di 1’55”,07 con un solo centesimo di vantaggio proprio sul portacolori dell’Aniene, che si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Bronzo per Matteo Ciampi (Esercito).

Carini è quindi riusciti a salire meritatamente sul primo gradino del podio tricolore pur gareggiando al di sopra dei suoi tempi migliori in vasca corta. Il suo personale è infatti di 1’53”,92, sfiorato agli europei con un crono di 1’53”,97.

Anche i 100 misti

Nella trionfale giornata del titolo italiano, Carini è sceso in vasca anche nei 100 misti, gareggiando nella seconda batteria. L’atleta piacentino ha chiuso la gara con un buon sesto posto finale, fermando il cronometro su 54”,93. Domani, invece, gareggerà nei 100 farfalla.

Un titolo tricolore che fa ovviamente ben sperare in vista della nuova e impegnativa stagione agonistica a cui è atteso Giacomo Carini, e che impreziosisce ulteriormente questo straordinario 2021 che ha portato in dote davvero tanti successi allo sport piacentino.

Il Presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco

“Ancora una volta mi complimento, anche a nome del Consiglio direttivo, con Giacomo per questo ennesimo prestigioso risultato. Siamo orgogliosi di averlo tra i nostri tesserati. Non solo dà gloria e lustro, con le sue eccezionali imprese sportive, ai nostri colori sociali ma rappresenta anche uno straordinario e positivo esempio per i nostri giovani. Nel settore nuoto della Vittorino, grazie al grande lavoro svolto da tutto lo staff tecnico, stanno crescendo tanti atleti. Mi auguro, sapranno presto seguire le orme tracciate da Carini”.

Il Delegato Provinciale CONI, Robert Gionelli