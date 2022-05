Nuoto – I campioni azzurri Carini, Martinenghi e Pinzuti alla Vittorino da Feltre

Un parterre di grandi campioni del nuoto alla Vittorino da Feltre, per una giornata interamente dedicata agli agonisti del settore giovanile della società biancorossa. Il Presidente Gianluigi Tedesco, il Consigliere delegato al nuoto Daniele Chiappini, ma anche l’Assessore allo Sport del Comune di Piacenza, Stefano Cavalli, hanno infatti accolto questa mattina alla Vittorino tre atleti di punta del nuoto azzurro: il campione piacentino Giacomo Carini, cresciuto agonisticamente proprio alla Vittorino ma attualmente tesserato anche per il Gruppo Nuoto Fiamme Gialle, il varesino Nicolò Martinenghi, bronzo nei 100 rana e nella 4×100 misti alle Olimpiadi di Tokyo, e il toscano di Montepulciano Alessandro Pinzuti, bronzo agli europei 2021 nella 4×100 misti.

“Il nostro Consiglio Direttivo ha come primo obiettivo quello di promuovere lo sport, e oggi lo facciamo grazie a questi straordinari atleti, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, che nel pomeriggio saranno a disposizione dei nostri giovani nuotatori per un momento di confronto e di crescita”.