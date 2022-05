Mercanti di Qualità a Gossolengo il 22 maggio, in primo piano la moda estiva e le proposte di eccellenza di oggettistica e artigianato

Mercanti di Qualità a Gossolengo il 22 maggio, in primo piano la moda estiva, in questo 2022 molto colorata, e le proposte di eccellenza di oggettistica e artigianato.

E’ tutto pronto nel paese piacentino per vivere una domenica di festa con i banchi made in Italy che da anni allietano le giornate del nostro territorio. Tra le proposte da non perdere: l’abbigliamento firmato, gli accessori moda e le calzature per vivere al meglio l’estate ormai alla porta. E poi intimo e biancheria per la casa, fiori e piante, prodotti enogastronomici, oggettistica e artigianato. Inoltre: stand gastronomici e alle ore 11 il gran divertimento con i giochi di una volta.

Informazioni: Pagina Facebook.

