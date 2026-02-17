Rugby – Piacenza porta via una vittoria pesantissima da Alghero (10-27)

Trasferta durissima ma vittoriosa per il Piacenza Rugby sul campo di Amatori Rugby Alghero, rimasto imbattuto per due anni.

Viaggio in giornata fino ad Alghero, campo ai limiti della praticabilità, vento fortissimo e pioggia torrenziale: una partita d’altri tempi, giocata quasi esclusivamente sul piano fisico. Nonostante le assenze pesanti di Lovotti e Sounders, la squadra di coach Forte ha impostato il match su mischia e touche, dimostrando superiorità nei fondamentali.

Dopo una serie di mischie a 5 metri, arriva subito una meta di punizione (0-7). Poco dopo capitan Cornelli segna in sfondamento e B. Guerra trasforma (0-14). Nonostante due cartellini gialli ravvicinati, Piacenza resiste in inferiorità numerica e chiude il primo tempo sullo 0-17 grazie a un piazzato.

Nella ripresa Alghero accorcia (5-17), ma i biancorossi controllano il match e segnano ancora con J. Guerra da drive (5-22). I sardi trovano una seconda meta (10-22), ma nel finale Piacenza chiude definitivamente i conti con un’altra meta di J. Guerra da maul, conquistando anche il punto di bonus offensivo per il 10-27 finale.

Da segnalare l’esordio in Serie A del giovane Badagnani. Grande soddisfazione per coach Forte e per capitan Cornelli, che hanno sottolineato compattezza, maturità e spirito di sacrificio della squadra.

Prossimo appuntamento domenica 22 marzo al Beltrametti contro l’Amatori Rugby Milano.

Amatori Alghero-Piacenza Rugby 10-27

ALGHERO: Mazzone, Armani (5 st Cadoni), Russo, Delrio, May, Steenkamp, Tancredi (18st Pedroni), Canulli (15st Serra), Lenoci, Marcellan (10st Bombagi), Kone, D’ambola, Cinotto (28st Muciaccia), Shelqeti (20st Marchetto), Ruijgrok (15st Wright). All. Anversa

PIACENZA: Cisint, Botti (37st Badagnani), Misseroni, Guerra B., Roda, Biffi, Ravilli, Cornelli, Marazzi (30st Bonatti), Lekic (21st Savi), Chiappini, Melegari, Codazzi (1st Greco), Guerra J., Dapaah (25st Alberti), All. Forte.

MARCATORI: 9 mt punizione Piacenza (0-7), 16 mt Cornelli tr B. Guerra (0-14), 36 cp B. Guerra 90-17), 44 mt Kone (5-17), 59 mt J. Guerra (5-22), 66 mt Cincotto (10-22), 69 mt J. Guerra (10-27).

