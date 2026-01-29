Volley – Gas Sales Piacenza: obiettivo centrato, Soria è superato, si va ai Playoff Round di Cev Cup

Gas Sales Piacenza centra l’obiettivo: vince i primi due set con autorità e stacca il pass per i Playoff Round. Perde ai vantaggi il terzo per poi chiudere la partita a proprio favore per 3-1 (25-20, 25-20, 27-29, 25-19).

Nei Playoff Round affronterà la vincente tra la formazione finlandese del Akaa Volley e i polacchi del Jsw Jastrzebski Wegiel: nella gara d’andata in terra finlandese si sono imposti i polacchi per 3-1 (16-25, 22-25, 28-26, 18-25) mentre la gara di ritorno si giocherà domani sera in terra polacca.

I Playoff Round precedono i Quarti di Finale che coinvolgeranno anche quattro squadre provenienti dalla fase a gironi della Champions League. affronteranno la vincente tra la formazione finlandese

Dopo aver vinto i primi due parziali e con la qualificazione in tasca, Boninfante ha dato spazio alla diagonale Travica e Leon con Andringa in campo per Gutierrez. Gli spagnoli hanno vinto ai vantaggi il terzo parziale per poi capitolare nel quarto.

Tredici punti per Leon e Bergmann, in casa Soria 15 punti per Moreno e 13 per Hoyos.

Le parole di coach Boninfante

“La partita è stata approcciata molto bene dai ragazzi, peccato però per la partenza al rallentatore nel terzo set, sono cose che vorrei non vedere più. Abbiamo avuto l’occasione di far ruotare un po’ tutti i giocatori, diciamo che aver giocato un set in più ha permesso a chi gioca in meno di stare in campo un po’ di più, bravi chi ha iniziato la partita a permettermi di fare ruotare un po’ tutti in campo. L’obiettivo del passaggio del turno è stato centrato e questa è la cosa più importante in questo momento”.

Gas Sales Piacenza – Rio Duero Soria 3-1

(25-20, 25-20, 27-29, 25-19)

Gas Sales Piacenza: Bergmann 13, Iyegbekedo 6, Bovolenta 8, Gutierrez 9, Comparoni 9, Porro 1, Loreti (L), Leon 13, Travica 2, Andringa 6. Ne: Pace (L), Mandiraci, Simon, Seddik. All. Boninfante.

Rio Duero Soria: Lorente, Lindberg 12, Domenech 11, Moreno 15, Hoyos 13, Mimoun 4, Masia (L), Miguel, Jimenez (L), Kalstad. Ne: Villalba, Montero, Rodrigo, Castella. All: Toribio.

