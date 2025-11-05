Nuoto – Vittorino da Feltre, 17 medaglie al Trofeo degli Angeli di Cremona

Ottimo inizio di stagione per la squadra agonistica di nuoto della Vittorino da Feltre. Una formazione biancorossa della categoria Esordienti, allenata da Gianluca Parenzan e da Giorgia Mancini, si è messa in luce nei giorni scorsi al “Trofeo degli Angeli”, manifestazione agonistica giovanile svoltasi a Cremona e organizzata dal Fiorenzuola Nuoto 90. La Vittorino ha totalizzato ben diciassette medaglie: sei d’oro, sette d’argento e quattro di bronzo.

I risultati

Sul gradino più alto del podio, con l’oro al collo, sono saliti Alessandro Galli (Esordienti A 1° anno) che ha vinto la prova dei 50 farfalla, Alisia Volpini (A, 2° anno) che si è aggiudicata la gara dei 100 dorso, Elia Poiggi (A,1° anno) che si è imposto nei 50 rana, Marco Lombardi (Esordienti B, 1° anno) vincitore dei 50 dorso, Marco Aurelio Volpini (B,1° anno) che ha vinto i 100 rana, e Margherita Zora (B, 1° anno) che si è aggiudicata i 50 stile libero.

Medaglia d’argento, invece, per Mia Cagnani (A, 2° anno) nei 50 farfalla, per Leonardo Rossi (Rag.) sempre nei 50 farfalla, per Zeno Altieri (A, 1° anno) nei 50 rana, per Marco Lombardi (B, 1° anno) nei 100 misti, per Matteo Mazzocchi (B, 1° anno) nei 50 dorso, per Greta Labati e Marco Aurelio Volpini (B, 1° anno) nei 50 stile libero. Ad arricchire ulteriormente il medagliere della Vittorino da Feltre al “Trofeo degli Angeli” hanno contribuito anche le medaglie di bronzo conquistate da Riccardo Labrini (Rag.) nei 50 farfalla, Federico Sfolzini (A, 2° anno) nei 50 rana, Caterina Reggi (A, 2° anno) nei 100 stile libero e Margherita Zora (B, 1° anno) nei 100 misti.

Il tecnico biancorosso Gianluca Parenzan

“Pur partecipando a questa edizione del “Trofeo degli Angeli” con una formazione a ranghi ridotti abbiamo ottenuto ottimi risultati, e tutti gli atleti scesi in vasca hanno fornito un importante contributo facendo segnare, al di là dei singoli piazzamenti, ottimi riscontri cronometrici. Tutti i nostri partecipanti hanno fatto segnare il proprio personale, frutto di un grande coinvolgimento collettivo nel lavoro di preparazione per un inizio di stagione davvero incoraggiante”.

