Fondazione La Ricerca: “Migliaia di giovani ci chiedono aiuto e ascolto, dateci una mano”. Invito alla cena benefica del 19 novembre

Una cena benefica a favore della Fondazione La Ricerca è l’invito lanciato con l’imprenditore del bene Valter Bulla. Un aiuto concreto di raccolta fondi destinati ai progetti rivolti ai giovani che fanno capo a Fondazione La Ricerca. Sono almeno un migliaio i giovani che chiedono aiuto, soprattutto ascolto. E alla Ricerca lo trovano l’ascolto e anche tante opportunità per conoscersi, per fare amicizia, confrontarsi, crescere misurandosi nel rapporto con gli altri, facendo cose insieme, magari impegnandosi anche in iniziative di impegno civile.

Fondazione la Ricerca e i bisogni dei giovani

E’ a loro, a quelli – se ne contano più di cinquecento – che accedono agli sportelli dell’ascolto che la Fondazione fondata da don Giorgio Bosini gestisce nelle scuole del territorio, così come a coloro che sentono il bisogno di uscire da una solitudine più o meno cercata, o da forme di dipendenza (anche dai social e non solo da sostanze), o che stanno ai margini della società, i cosiddetti borderline, o semplicemente partecipano a iniziative formative, che si rivolgono i progetti educativi che La Ricerca elabora su misura dei loro bisogni più o meno manifesti. Tanti progetti, complessi e diversificati, soprattutto molto frequentati.

La cena benefica, un aiuto concreto

Ma c’è un ostacolo che può diventare sormontabile solo con l’aiuto di tutti, ed è quello finanziario:

occorrono fondi e in questi tempi di crisi anche una realtà non a scopo di lucro come La Ricerca fa

fatica a procedere. Ecco perché vengono promosse iniziative di autofinanziamento come la cena

benefica proposta in questi giorni con il supporto concreto e organizzativo del noto imprenditore

solidale Valter Bulla. Cavaliere della Repubblica Italiana dal 2018 e cittadino onorario di Piacenza,

Bulla da alcuni anni ha sposato in pieno anche la causa di questa Fondazione, lo abbiamo visto al

fianco del presidente La Ricerca, Enrico Corti, anche alla conferenza stampa di presentazione

dell’evento, per lanciare un invito a tutta la comunità piacentina: “Venite a cena con noi, per dare

una mano ma anche per aver modo di conoscere da vicino questa realtà”.

Come aderire

La cena si svolgerà il 19 novembre all’agriturismo Casa Nuova di Niviano (appuntamento alle 20) e

sin da ora è possibile prenotarsi contattando direttamente lo stesso Valter Bulla (cell 329.5933759)

o la responsabile dell’Area Comunicazione e fundraising La Ricerca, Itala Orlando (cell

338.3167200). Un primo gesto di vicinanza e sostegno concreto è stato compiuto dalle Cantine 4

Valli, “speriamo che ci vengano in aiuto anche altre imprese”.

I progetti rivolti agli adolescenti e ai giovani adulti

Il ricavato, dicevamo, contribuirà a rendere possibile la realizzazione di progetti rivolti agli

adolescenti e a giovani adulti, progetti come “Escape wor(l)d”, la serie di incontri a cellulare spento

– ideatrice la psicologa Lucia Catino, responsabile dell’Area consulenza e ascolto La Ricerca -, che

sta catalizzando un numero crescente di persone desiderose di socializzare, giovani e meno giovani.

O come il percorso informativo e di sensibilizzazione di promozione del ben-essere che – ha

annunciato l’educatrice Elisabetta Balordi – debutterà a gennaio all’istituto Casali in collaborazione

con Avis e Croce Rossa: educatori e medici entreranno in classe per parlare ai ragazzi e alle ragazze

confrontandosi con loro su temi delicati quanto importanti come la sessualità (e malattie

sessualmente trasmissibili), la conoscenza del proprio corpo, i cambiamenti fisiologici, ormonali,

l’affettività, l’ascolto di sé e degli altri.

Ragazzi e ragazze scelgono di fare volontariato

L’approccio educativo fatto di “pazienza, lentezza, passione per l’altro” è quello che caratterizza lo

stile-La Ricerca come ha ribadito nel corso dell’appello-invito-a-cena il presidente Corti rimarcando

la positività di un fatto che ci lascia ben sperare anche a fronte degli episodi di aggressività e violenza che non risparmiano neppure la nostra città: “Sul territorio siamo in diversi a cercare

soluzioni educative e questo è incoraggiante, tanti fra i ragazzi e le ragazze che abbiamo incontrato

hanno poi scelto di fare volontariato”. Tra i nuovi progetti di spicco, e che – come ha ricordato

il presidente – hanno trovato fiducia e conferma nel sostegno di Fondazione di Piacenza e

Vigevano, quello con cui educatori La Ricerca accompagnano gli adolescenti in un percorso in cui

imparare a gestire la realtà virtuale, internet e social.

