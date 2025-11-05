Gianfranco Piva, lo sguardo oltre il presente: in Cattolica una giornata di studi tra visione e innovazione nella scienza

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ricorda Gianfranco Piva. All’ex preside, dal 1988 al 2009, della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali spentosi lo scorso mese di marzo a 88 anni, giovedì 6 novembre il campus Piacentino dedica una giornata di studi organizzata in collaborazione con il Dipartimento DIANA (Dipartimento di Scienze Animali, della Nutrizione e degli Alimenti) e la Fondazione Invernizzi. Nel titolo della conferenza “Gianfranco Piva, visione e innovazione nella scienza” è già contenuto tutto il significato di questa giornata.

Gianfranco Piva

Gli interventi, moderati dal professor Antonio Gallo, oltre a rappresentare un prezioso momento di formazione, saranno infatti l’occasione per fare il punto circa l’importante lascito di una figura quale è stata quella dell’ex preside di Agraria (oggi Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali).

Un uomo, uno studioso, un docente, un ricercatore dotato di una capacità e di una visione proiettati sempre verso il futuro e verso l’innovazione. Originario della provincia di Mantova, Gianfranco Piva si era formato in Università Cattolica, a Piacenza, nella stessa Facoltà di Agraria dove in seguito ha prestato il suo contributo come ricercatore e, dal 1988, come preside.

Nel 2002 era stato nominato direttore del Centro per la qualità e la sicurezza del sistema agroalimentare della stessa Facoltà. Quattro anni più tardi, nel 2006, era passato a ricoprire la carica di direttore di Agrisystem, l’alta scuola di dottorato per il sistema agroalimentare.

Tra i tanti incarichi che Gianfranco Piva ha ricoperto ci sono stati, ad esempio, quello di presidente della Commissione scientifica del Grana Padano. Era stato chiamato anche a far parte del Comitato della Commissione europea antesignano dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.

L’incontro e il ricordo

Questi e altri aspetti che delineano la figura dell’ex preside verranno ricordati in apertura del convegno, alle 9.15, che giovedì 6 novembre si terrà in Università Cattolica a Piacenza. A seguire si apriranno i lavori con l’avvio dei vari interventi che si alterneranno in quattro sessioni, tre mattutine e una pomeridiana.

I temi in cui saranno suddivise le sessioni sono Ruminanti, Micotossine, Impatto ambientale degli allevamenti, Biotecnologie in agricoltura.

È stato richiesto l’accreditamento dell’evento presso all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Piacenza. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 3 novembre.

