Nuoto – Vittorino da Feltre, bilancio positivo nelle prime gare dei regionali di nuoto.

È ormai entrata completamente nel vivo la nuova stagione agonistica del Comitato regionale lombardo della Federnuoto, sotto la cui egida gareggiano anche le nostre società piacentine. Lo scorso fine settimana si è infatti svolta la prima parte dei campionati regionali, andati in scena in due diverse sedi: a Milano le gare maschili e a Monza quelle femminili.

I colori biancorossi della Vittorino da Feltre sono stati difesi da una squadra composta da una ventina di atleti che hanno gareggiato nelle varie categorie (Seniores, Cadetti, Juniores, Ragazzi). Pur senza aggiudicarsi titoli e medaglie, i nuotatori piacentini si sono comunque messi in luce conquistando buoni risultati e facendo anche segnare ottimi riscontri cronometrici.

I risultati

Il miglior piazzamento porta la firma di Ludovica Bonini (Cadette), che nei 100 rana si è classificata quinta con un crono di 1’14”,89. Nella categoria Ragazzi, Giovanni Cornelli si è piazzato nono nei 200 dorso e undicesimo nei 100 dorso, con riscontri cronometrici (2’09”,28 e 59”,73) che gli hanno permesso di scalare parecchie posizioni del ranking italiano e di piazzarsi nella top ten del suo age-group. Sempre nella categoria Ragazze e Ragazzi da segnalare anche le prove di Giulia Chiappini, diciassettesima nei 100 rana (1’17”,89) e ventunesima nei 200 dorso (2’30”,05), di Giulia Ghidoni, ventitreesima nei 50 stile libero (28”,52), e di Federico Pozzi che nei 100 rana ha concluso con un crono di 1’10”,75.

Nella categoria Cadetti buona prova di Federico Gobbo che nei 100 rana si è classificato undicesimo fermando il cronometro su 1’04”,87, e di Alice Montavoci che nei 200 misti ha chiuso al quattordicesimo posto con il tempo di 2’29”,33. Nella categoria Juniores, infine, da evidenziare il buon dodicesimo posto finale di Letizia Brambilla nei 400 misti (5’12”,74).

Il prossimo fine settimana si svolgerà la seconda e conclusiva parte dei Campionati regionali lombardi, e per la Vittorino da Feltre sarà in vasca anche Giacomo Carini che subito dopo le gare partirà con la squadra azzurra per un collegiale a Tenerife.