Conservatorio Nicolini, dal 9 marzo tornano gli appuntamenti della Società dei Concerti.

Dopo diversi anni di assenza dal palco del Nicolini tornano i prestigiosi appuntamenti della Società dei Concerti; un ricco cartellone che il Conservatorio ospita sul palco del Salone. La Società dei Concerti di Piacenza è un’associazione senza fini di lucro, fondata nel 1992 da un gruppo di appassionati, che si propone di coltivare e diffondere l’interesse per la musica classica con particolare attenzione alla musica da camera nonché la promozione della cultura musicale in senso lato. L’attività principale consiste nell’organizzazione di una stagione concertistica basata sulla presenza di interpreti di sicuro e comprovato valore artistico, impegnati in programmi di profondo interesse culturale.

“L’alto livello artistico che ha sempre contraddistinto questi concerti è in questa stagione rappresentato anche dalla presenza di figure che si sono formate al Nicolini e che ne diffondono il nome anche a livello internazionale – spiega la direttrice del Nicolini Maria Grazia Petrali -. Interessante il repertorio proposto, tutto basato sul pianoforte, nella sua veste sia solistica che cameristica, con la presenza di alcune eccellenti rarità” come nella prima serata di giovedì 9 marzo alle 20.30, in cui il pubblico potrà ascoltare pagine dall’arte clavicembalistica di Rameau e una versione per pianoforte solo della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky interpretate dal celebre pianista Alberto Chines. “Si tratta di preziose opportunità di arricchimento culturale per i nostri studenti e raffinate proposte artistiche per tutto il pubblico piacentino” conclude la direttrice Petrali.