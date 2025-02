Nuoto – Vittorino da Feltre, Bonini e Cornelli si qualificano per gli Italiani

Banco di prova di altissimo livello agonistico per un ristretto gruppo di atleti della squadra di nuoto della Vittorino da Feltre. In vista dei prossimi Campionati italiani estivi, i cui tempi di qualificazione devono essere fatti segnare in vasca da 50 metri (a differenza delle gare invernali che solitamente si svolgono sulla distanza dei 25 metri), lo staff tecnico biancorosso, lo scorso fine settimana, ha infatti schierato Ludovica Bonini, Giovanni Cornelli, Letizia Brambilla, Federico Pozzi, Lucrezia Dordoni e Alessandro Barbazza ai blocchi di partenza del Meeting del Titano, importante evento agonistico di livello assoluto svoltosi a San Marino.

I risultati

Tra i risultati di rilievo fatti segnare dalla Vittorino da segnalare l’ottimo crono di 32”,47 firmato da Ludovica Bonini nei 50 rana, tempo che le è valsa la qualificazione ai Campionati italiani estivi di categoria, al Trofeo internazionale Sette Colli di Roma e ai Campionati italiani assoluti. Bonini ha anche firmato i propri record personali nei 100 rana (1’14”,08) e nei 200 rana (2’47”,16).

Ottime prestazioni anche per Giovanni Cornelli, che ha centrato la qualificazione agli italiani estivi di categoria nei 200 dorso (2’08”,01 il suo tempo) e nei 100 dorso (1’00”,10), facendo segnare i propri record personali nei 50 dorso (28”,47), nei 50 stile libero (25”,88) e nei 100 stile libero (55”,23).

Ottimi riscontri cronometrici anche per Letizia Brambilla con un tempo di 2’32”,27 nei 200 misti e con record personali nei 50 farfalla (30”,10) e nei 50 dorso (32”,20) così come per Federico Pozzi, che ha stabilito i propri primati personali prima nei 50 rana, fermando il cronometro su 31”,65, e successivamente nei 200 rana con il tempo di 2’32”,22.

Prestazioni di rilievo anche per Lucrezia Dordoni grazie all’ottimo tempo fatto segnare nei 50 stile libero (28”,08) e nei 100 stile libero (1’01”,08) e per Alessandro Barbazza, il più giovane degli atleti schierati dalla Vittorino da Feltre, che ha fermato il cronometro su 1’04”,18 nei 100 dorso, su 2’17”,99 nei 200 dorso, su 29”,79 nei 50 dorso e su 26”,88 nella gara dei 50 stile libero.