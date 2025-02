Serie B – La Bakery Piacenza verso il derby con Fiorenzuola

Interrotta la striscia di cinque sconfitte in fila, non c’è tempo di cullarsi che all’orizzonte c’è già la trentesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025 per la Bakery Piacenza, che sarà impegnata nel turno infrasettimanale di mercoledì 26 febbraio alle ore 20:30 al PalArquato di Castell’Arquato per il derby di ritorno contro i Fiorenzuola Bees. Dopo il ritorno al successo contro l’Aurora Desio, per i biancorossi si tratta di un altro scontro diretto per la lotta salvezza.

Dopo la gara con Fiorenzuola, sarà inaugurato il mese di marzo con la sfida in casa contro Vicenza (domenica 2 alle 18:00). Successivamente match in trasferta a Ragusa (9 marzo alle 17:00). Dopo il weekend di sosta per via della Coppa Italia di lega (14-16 marzo), i biancorossi giocheranno in casa contro Omegna (domenica 23 alle ore 18:00), per chiudere il mese di marzo con la trasferta contro Legnano (domenica 30 marzo ore 18:00).

Giorgio Salvemini, coach della Bakery Piacenza

«Complimenti ai ragazzi che hanno affrontato l’ultima gara in maniera seria, giusta, mettendo in campo tutta l’adrenalina che avevamo. Sono stati bravi a trasformare questa adrenalina in energia positiva e non negativa, che può bloccarti e farti fare le cose in maniera sbagliata. Dobbiamo però resettare e pensare subito alla prossima partita, che è un altro appuntamento ravvicinato. Di sicuro sarà un’altra partita fondamentale, ma a questo punto ogni gara è importante perché mette in palio i due punti. Mercoledì dobbiamo affrontare il derby con la giusta determinazione, con il giusto piglio, per fare una partita migliore di quella che abbiamo disputato con Desio».