Tennistavolo – Cortemaggiore riscatta Bolzano e torna alla vittoria: netto 5-0 a Treviso

Torna alla vittoria il Tennistavolo Cortemaggiore, che nel girone A di serie B2 batte Treviso con un netto 5-0. Stesso risultato, ma a parti inverse, per la Teco Mete, formazione che milita nel girone D di serie B2, che cede in casa contro la capolista Carrara. Nella vittoria della Teco Cattina, i pongisti magiostrini hanno dominato dall’inizio alla fine contro un Treviso che vantava giocatori forti come Stefano Borin e Samuele Bianchin.

La squadra di Cortemaggiore riscatta così immediatamente il ko di Bolzano. Nulla da fare per il trio Molinari-Armani-Milza, allenato da Dernini, sconfitto da una Carrara candidata alla promozione in B1. Nelle altre gare regionali, la Teco vince in serie C2 (5-2 all’Audax Verix di Reggio Emilia), in D1 (5-1 contro Castenaso) e in D3 (5-3 contro Salsomaggiore). Unica sconfitta in serie D2 contro il Tennistavolo Salso (3-5).