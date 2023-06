Nuoto – Vittorino da Feltre e Activa in evidenza a Cremona con settanta medaglie

Ottima prestazione collettiva per le squadre di nuoto della Vittorino da Feltre e dell’Activa Nuoto al 21° Trofeo Stradivari e all’11° Trofeo Bissolati, svoltisi nei giorni scorsi a Cremona. Cinquantotto, complessivamente, le medaglie conquistate dagli atleti della Vittorino e dodici quelle guadagnate dall’Activa. Ha gareggiato nelle due manifestazioni agonistiche solo con la squadra Esordienti B, nata proprio dalla collaborazione con la società biancorossa.

I giovani in evidenza

Tra i plurimedagliati con i colori della Vittorino da Feltre si sono messi in evidenza Alessandro Barbazza (Esordienti A) salito otto volte sul gradino più alto del podio (50 dorso, 100 stile libero e doppietta nei 100 e 200 dorso e nei 200 misti), e Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009) che si è infilato al collo sette ori (100 e 200 dorso, 50 e 200 farfalla, 100, 400 e 1.500 stile libero). Tripletta d’oro per Federico Gobbo (Assoluti), vincitore dei 50, 100 e dei 200 rana e secondo nei 100 e nei 200 rana, mentre Letizia Brambilla (Juniores) è salita per due volte sul primo gradino del podio (400 misti e 200 stile libero) e una sul secondo (200 misti).

Medaglia d’oro anche per Mahmoud Mohame Hossam Hamed (Esordienti A) nei 1.500 stile libero con bronzo nei 400 stile libero, e oro anche per Tommaso Martini (Juniores) nei 200 rana con argento nei 50 e nei 100 rana, bronzo nei 100 e nei 200 rana. Primo gradino del podio anche per Rita Dallavalle (Esordienti A) nei 200 dorso, e per Alice Montavoci (Assoluti) nei 200 farfalla con terzo posto nei 200 misti.

Le altre medaglie

Medaglia d’argento per Adele Mosso (Esordienti A) nei 400 misti, per Giulia Ghidoni (Ragazze) nei 50 stile libero, per Leonardo Campolunghi (Ragazzi) nei 50 dorso con bronzo nei 100 dorso, per Federico Pozzi (Ragazzi) nei 50, nei 100 e nei 200 rana rana, per Raffaele Noè (Ragazzi) nei 100 e nei 200 stile libero con bronzo nei 50 e 100 stile libero, per Ludovica Bonini (Assoluti) nei 50 rana con bronzo nella successiva gara della stessa specialità, per Ginevra Galeazzi (Esordienti A) nei 50 e nei 100 stile libero con bronzo nei 200 stile libero, per Giulia Ghidoni (Ragazze) nei 200 stile libero.

Per Riccardo Bertolini (Ragazzi) nei 50 dorso e per Christopher Malinvermi (Ragazzi) nei 200 farfalla. Bronzo, infine, per Chiara Lazzari (Assoluti) nei 400 stile libero, Diletta Franchi (Ragazze) nei 50 rana, per Riccardo Albasi (Juniores) nei 50 rana, per Giulia Chiappini (Ragazze) nei 200 dorso e per Gaia Sebastiani (Esordienti A) nei 200 dorso.

I risultati di casa Activa

In casa Activa, invece, doppietta d’oro per Mia Cagnani nei 50 farfalla con argento nei 50 stile libero, doppietta d’oro anche per Lucrezia Volpini nei 50 stile libero e nei 50 rana con bronzo nei 50 stile libero. Primo gradino del podio anche per Amelia Lombardi nei 50 rana con bronzo nei 100 farfalla, per Alisia Volpini nei 50 stile libero con argento nei 50 dorso.

Medagliere completato dal bronzo di Anna Bardugoni nei 50 dorso e di Marta Zangrandi nei 100 stile libero. Oro anche per la staffetta Esordienti 4×50 misti Activitto con atleti delle due società. Anna Badovini, Niccolò Labrini, Davide Araldi e Gaia Sebastiani.