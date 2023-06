A soli 14 anni salva un uomo che sta soffocando, Sergio ricevuto dal sindaco: “Meriti il plauso di tutta la città”

Stamani in Municipio, la sindaca Katia Tarasconi e il prefetto Daniela Lupo hanno incontrato il giovane Sergio Suzzani – il cui intervento in strada pochi giorni fa è stato decisivo per aiutare un uomo che stava soffocando – per ringraziarlo e sottolineare il valore del gesto che lo ha visto protagonista. Il ragazzo era accompagnato dalla mamma Mara e dal presidente provinciale della Croce Rossa Italiana, Alessandro Guidotti.

“Un esempio di senso civico e di coraggio che merita di essere riconosciuto e valorizzato”: così il primo cittadino definisce il gesto di Sergio Suzzani, studente della scuola media Dante nonché fresco volontario della Croce Rossa Italiana.

“Il tuo tempestivo intervento – rimarca la sindaca rivolta al giovane – ha consentito il salvataggio di una persona in grave difficoltà respiratoria, per questo mi congratulo con te per la prontezza con cui sei intervenuto e per non essere rimasto indifferente alla richiesta di aiuto di cui sei stato testimone. Episodi come questo meritano il plauso di tutta la città e richiamano la nostra attenzione sull’altruismo e la generosità dei nostri concittadini più giovani. Bravo Sergio!”.

Anche il prefetto Daniela Lupo ha speso parole di elogio nei confronti dello studente quattordicenne: “Grazie per l’autenticità del gesto – ha sottolineato -, perché hai saputo cogliere la sensibilità dell’altra persona e anche perché non sei stato indifferente alla richiesta di aiuto di un cittadino in difficoltà. Il tuo è un bell’esempio per i tuoi coetanei, l’augurio è che tu possa rimanere sempre così, con questo sguardo attento e solidale nei confronti del mondo e delle persone”.