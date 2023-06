Serie B – La Bakery Piacenza e coach Marco Del Re interrompono il rapporto dopo una stagione

Una sola stagione d’amore tra la Bakery Piacenza e coach Marco Del Re. I Dirigenti e il tecnico, secondo quello che riporta Sport Piacenza, si sono incontrati nelle scorse ore per parlare del futuro e la società ha comunicato all’allenatore l’intenzione di proseguire su altre strade.

Arrivato a Piacenza dopo Federico Campanella, il tecnico toscano ha preso in mano un gruppo che per buona parte del girone d’andata ha navigato tra le prime quattro. Dopo qualche problema di infortuni a metà annata, la società ha rinforzato la rosa e ha lanciato lo sprint finale, non riuscendo però a conquistare la quarta posizione. La Bakery Piacenza si è dunque trovata a giocare l’ingresso nella nuova Serie B nazionale con Senigallia; la vittoria in quattro gare ha consentito di raggiungere il principale obiettivo stagionale.