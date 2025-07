NUOTO – Vittorino da Feltre in evidenza ai regionali con l’oro e l’argento di Bonini

Si arricchisce di altre due medaglie il bilancio complessivo della Vittorino da Feltre relativo ai Campionati regionali lombardi estivi di nuoto. Dopo i due ori e il bronzo conquistati una decina di giorni fa da Giovanni Cornelli nella categoria Ragazzi, nelle gare riservate alle categorie Junior, Cadetti e Seniores, andate in scena lo scorso fine settimana a Lodi, la Vittorino ha infatti arricchito il proprio medagliere con l’oro e l’argento conquistati da Ludovica Bonini (Seniores).

Bonini, reduce tra l’atro dagli impegni scolastici per l’esame di maturità, ha conquistato il titolo regionale nella gara dei 50 rana e la medaglia d’argento in quella dei 100. Sulla mezza distanza la nuotatrice biancorossa ha centrato la finale grazie all’ottimo crono di 32”,68 fatto segnare nelle batterie di qualifica, ed ha poi conquistato l’oro chiudendo al primo posto la finale in 32”,88; nei 100 rana, invece, Bonini si è qualificata grazie al tempo di 1’15”,32 e in finale è salita sul secondo gradino del podio chiudendo la gara con l’ottimo crono di 1’13”,47.

Gli altri risultati

Tre finali B disputate da Federico Pozzi (Junior), secondo nei 100 rana (1’08”,35), quarto nei 200 rana (2’31”,50, suo nuovo personale), e terzo nei 50 rana (31”,10). Due Finali B per Lucrezia Dordoni (Junior), seconda nei 50 stile libero (27”,82) e poi anche nei 100 stile libero (1’01”,37).

Tra i risultati della Vittorino ai Regionali Junior, Cadetti e Seniores da segnalare anche le prove di Letizia Brambilla (Cadette) nei 100 dorso (1’11”,92), nei 200 misti (2’35”,90) ma anche nei 50 farfalla (29”,29) e nei 50 dorso (32”,53), di Diletta Franchi (Juniores) con il suo nuovo primato personale di 2’37”,35 nei 200 farfalla e di 1’21”,02 nei 100 rana, ma anche il buon crono di 36”,16 nei 50 rana, fuori per un posto dalla finale B, e di Christopher Malvermi (Juniores) nei 200 farfalla (2’20”,71) e di Giulia Ghidoni (Juniores) nei 50 dorso (34”,35).

Buone prove anche per le staffette biancorosse: la 4×100 stile libero Juniores con Anita Rampini, Lidia Prazzoli, Elisa Caldana e Giulia Ghidoni, la 4×100 stile libero Cadette con Lucrezia Dordoni, Letizia Brambilla, Sonia Ghinelli e Maria Foppiani, la 4×100 misti Juniores con Ghidoni, Diletta Franchi, Adele Mosso e Ilaria Boiardi e la 4×100 misti Seniores formata da Brambilla, Bonini, Alice Montavoci (al rientro alle gare dopo due anni di assenza) e Dordoni.







Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy