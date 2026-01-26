Polizia locale, a Fiorenzuola il corso di aggiornamento operativo con il sindacato SULPL

Mercoledì 28 gennaio a Fiorenzuola d’Arda, presso l’Auditorium del Comune (Piazzale San Giovanni 2), si terrà un corso di aggiornamento operativo in materia di sicurezza stradale, organizzato dal SULPL Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale.

L’iniziativa formativa si inserisce nel percorso di aggiornamento continuo promosso dal SULPL, con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative e professionali degli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza stradale, a partire dagli agenti di Polizia Locale.

I lavori verranno aperti con il saluto del Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e del Dirigente Nazionale del SULPL, Nicolas Gianni Brigati. Relatore del corso sarà il Comandante Maurizio Marchi, riconosciuto come uno dei massimi esperti a livello nazionale in materia di sicurezza stradale, che metterà a disposizione dei partecipanti – agenti di Polizia Locale provenienti da diverse province della Regione e anche dalla vicina Lombardia – la propria esperienza e competenza, affrontando aspetti normativi, operativi e pratici di grande attualità.

Il corso, che ha registrato un enorme successo in termini di adesioni, rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento su un tema centrale per la sicurezza dei cittadini e per il lavoro degli operatori del settore, confermando l’impegno del SULPL nella formazione di qualità e nella valorizzazione delle professionalità.

Al centro dell’incontro anche il tema della trasparenza nei confronti del cittadino: una Polizia Locale non più percepita come mero esattore, ma pienamente consapevole della propria funzione di tutela della

sicurezza stradale, con comportamenti corretti, chiari e rispettosi dei diritti di tutti.

Durante il corso si farà il punto sulle novità normative in materia di alcol, sostanze stupefacenti e altre regole del Codice della Strada, oltre che sulle apparecchiature automatiche di accertamento delle

infrazioni. In particolare, verrà approfondito il tema della regolarità delle apparecchiature utilizzate da diversi Enti per l’accertamento dell’uso del telefono cellulare alla guida e del mancato utilizzo delle cinture

di sicurezza. Su questo aspetto, il Ministero dell’Interno ha recentemente fissato una procedura specifica, attraverso una circolare, finalizzata a prevenire possibili abusi.

All’incontro di formazione si parlerà quindi delle modalità di accertamento non solo per cinture di sicurezza e uso del telefono, ma anche per lettori targhe, controlli su revisioni, coperture assicurative, infrazioni semaforiche e dispositivi di rilevazione della velocità.

